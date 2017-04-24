Рятувальники попереджають жителів східних областей про сильні дощі

Протягом 24 квітня на сході України очікуються сильні дощі.

На сході України сьогодні очікуються сильні дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Протягом доби 24 квітня у східній частині України сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через снігопад в Україні без електрики залишаються 22 населених пункти у двох областях. Найбільше постраждала Одеська область.