Рятувальники попереджають жителів східних областей про сильні дощі

09:32, 24 квітня 2017
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Протягом 24 квітня на сході України очікуються сильні дощі.

На сході України сьогодні очікуються сильні дощі / УНІАН
На сході України сьогодні очікуються сильні дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Протягом доби 24 квітня у східній частині України сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через снігопад в Україні без електрики залишаються 22 населених пункти у двох областях. Найбільше постраждала Одеська область.

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