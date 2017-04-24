Масштабна пожежа у Флориді знищила дев'ять будинків

10:31, 24 квітня 2017
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У центральній Флориді (США) лісова пожежа знищила дев'ять будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Пожежа охопила більше 2 тисяч гектарів, проте наказ про евакуацію місцевих жителів був скасований.

Боротися з вогнем допомогла погода: у неділю, 23 квітня, у регіоні пройшов дощ.

"Ми сподіваємося, що погода продовжить нам допомагати. Ми знаємо, що через вітер і дощ ситуація з пожежами може змінитися в будь-який момент, тому важливо зберігати пильність", - повідомив губернатор Флориди Рік Скотт.

Нагадаємо, недалеко від міста Пемброк-Пайнс в штаті Флорида (США) підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.

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