Масштабна пожежа у Флориді знищила дев'ять будинків

У центральній Флориді (США) лісова пожежа знищила дев'ять будинків.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Читайте також На півночі Китаю вирувала лісова пожежа, є загиблі

Пожежа охопила більше 2 тисяч гектарів, проте наказ про евакуацію місцевих жителів був скасований.

Боротися з вогнем допомогла погода: у неділю, 23 квітня, у регіоні пройшов дощ.

"Ми сподіваємося, що погода продовжить нам допомагати. Ми знаємо, що через вітер і дощ ситуація з пожежами може змінитися в будь-який момент, тому важливо зберігати пильність", - повідомив губернатор Флориди Рік Скотт.

Нагадаємо, недалеко від міста Пемброк-Пайнс в штаті Флорида (США) підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.