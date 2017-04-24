Окупований Сімферополь замело снігом серед весни (фото, відео)

11:29, 24 квітня 2017
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Сніг вкрив квітучі фруктові дерева.

Снігом вкрило квіти / УНІАН
Снігом вкрило квіти / УНІАН

Напередодні, 23 квітня, в окупованому Сімферополі вдруге за останні п'ять днів випав сніг, передає Liga.net.

Одеська область готується до нового удару квітневої негоди, пориви вітру досягають 27 м/с

Перед цим розквітли плодові дерева і ягідні кущі – тепер вони під снігом, як і квіти.

«Все красиво. Але холодно. Відбувається така аномалія, 1 травня зазвичай відкривається купальний сезон», - зазначають кримчани.

Фото та відео наслідків снігопаду кримчани демонструють у соцмережах. 

Сімферополь засипало снігом серед весни / @MRNChg Сімферополь засипало снігом серед весни / @MRNChg
Сімферополь засипало снігом серед весни / @MRNChg Сімферополь засипало снігом серед весни / @MRNChg

19 квітня повідомлялося, що снігом замело Сімферопольський район і південний берег півострова.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня аномальні для квітня снігопади пройшли в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській і Одеській областях.

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