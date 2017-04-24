Окупований Сімферополь замело снігом серед весни (фото, відео)
Сніг вкрив квітучі фруктові дерева.
Напередодні, 23 квітня, в окупованому Сімферополі вдруге за останні п'ять днів випав сніг, передає Liga.net.
Одеська область готується до нового удару квітневої негоди, пориви вітру досягають 27 м/с
Перед цим розквітли плодові дерева і ягідні кущі – тепер вони під снігом, як і квіти.
«Все красиво. Але холодно. Відбувається така аномалія, 1 травня зазвичай відкривається купальний сезон», - зазначають кримчани.
Фото та відео наслідків снігопаду кримчани демонструють у соцмережах.
Симферополь 23. 04.2017... pic.twitter.com/dypjZabegg— АБАЛАКОВ ОЛЕГ (@fnTXqeBPM1c9awl) 23 квітня 2017 р.
19 квітня повідомлялося, що снігом замело Сімферопольський район і південний берег півострова.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня аномальні для квітня снігопади пройшли в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській і Одеській областях.
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