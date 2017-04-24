Погода на тиждень: в Україну повернеться довгоочікуване потепління, синоптики обіцяють до +24° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні значно потеплішає, на вихідних у західних областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде в Одеській області - до +13°. У східних областях температура до +12°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +11°. У північних регіонах до +11°, на заході до +10°.
У вівторок, 25 квітня, в Україні почнеться потепління. Вдень на заході до +19°, в інших регіонах +12°...+16°.
У середу, 26 квітня, у країні очікується сонячна погода. Вдень найтепліше буде на заході - до +24°.
У четвер ясно і без опадів. Вночі в Україні +3°...+8°, вдень на заході до +24°.
У п'ятницю на заході місцями пройдуть дощі. У Криму температура вдень до +23°, в інших регіонах +13°...+21°.
29 та 30 квітня у західних регіонах пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернівецькій області - до +3°, на решті території +4°...+10°. Вдень температура по країні +10°...+23°. У неділю вночі на заході до +3°, вдень в Україні +11°...+24°.
Народний прогноз
24 квітня - день Антипи священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим. 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим.
Україну сьогодні накриють дощі, на півдні вдень до +12° (карта)
26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.
27 квітня - Вороне свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає. 28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу.
29 квітня - Ірина. Дивилися: якщо вдень вода бігла в ярах весело, а до вечора замерзала, то літо буде поганим. 30 квітня - день покровителів бджіл Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника скаже про майбутнє літо: якщо ясний сонячний день, то літо сухе, а якщо хмари на небі - літо дощове.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°