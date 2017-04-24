Погода на тиждень: в Україну повернеться довгоочікуване потепління, синоптики обіцяють до +24° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні значно потеплішає, на вихідних у західних областях пройдуть дощі.

Цього тижня в Україні значно потеплішає / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде в Одеській області - до +13°. У східних областях температура до +12°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +11°. У північних регіонах до +11°, на заході до +10°.

Прогноз на 24 квітня / УНІАН

У вівторок, 25 квітня, в Україні почнеться потепління. Вдень на заході до +19°, в інших регіонах +12°...+16°.

Прогноз на 25 квітня / УНІАН

У середу, 26 квітня, у країні очікується сонячна погода. Вдень найтепліше буде на заході - до +24°.

Прогноз на 26 квітня / УНІАН

У четвер ясно і без опадів. Вночі в Україні +3°...+8°, вдень на заході до +24°.

Прогноз на 27 квітня / УНІАН

У п'ятницю на заході місцями пройдуть дощі. У Криму температура вдень до +23°, в інших регіонах +13°...+21°.

Прогноз на 28 квітня / УНІАН

29 та 30 квітня у західних регіонах пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернівецькій області - до +3°, на решті території +4°...+10°. Вдень температура по країні +10°...+23°. У неділю вночі на заході до +3°, вдень в Україні +11°...+24°.

Прогноз на 29 квітня / УНІАН

Прогноз на 30 квітня / УНІАН

Народний прогноз

24 квітня - день Антипи священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим. 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим.

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26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.

27 квітня - Вороне свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає. 28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу.

29 квітня - Ірина. Дивилися: якщо вдень вода бігла в ярах весело, а до вечора замерзала, то літо буде поганим. 30 квітня - день покровителів бджіл Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника скаже про майбутнє літо: якщо ясний сонячний день, то літо сухе, а якщо хмари на небі - літо дощове.

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