У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

У понеділок, 24 квітня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"24 квітня внаслідок снігопадів у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значний (3-й) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 24 квітня на сході України очікуються сильні дощі.