Від снігу до дощу й сонця: негода накрила Львів (фотожаби)

14:01, 24 квітня 2017
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Вночі у Львові очікуються заморозки.

Погода у Львові: від дощу до снігу
Погода у Львові: від дощу до снігу

Нинішня квітнева погода вразила львів'ян, такого "снігопаду" наприкінці другого місяця весни не пам’ятають навіть старожили. Сьогодні, 24 квітня, вранці у Львові падав лапатий сніг, потім він плавно перейшов у дощ, а за півгодини в небі вже сяяло сонце, передає Press-центр.

Одеська область готується до нового удару квітневої негоди, пориви вітру досягають 27 м/с

За годину увесь процес повторився ще кілька разів. Синоптики прогнозують, що така погода у Львові протримається до кінця доби. Вночі будуть заморозки від нуля до п’яти градусів тепла, вдень на дорогах – ожеледиця. Але вже завтра у Львові має бути до плюс 16 градусів тепла, в а середу - до 20-ти.

Львів'яни таку мінливу погоду висміяли у фотожабах:

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