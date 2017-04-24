В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3

14:32, 24 квітня 2017
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У понеділок, 24 квітня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 128 км на північний схід від населеного пункту Модаяг (Modayag). Осередок землетрусу залягав на глибині 60,7 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинув один чоловік, 34 отримали поранення.

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