У понеділок, 24 квітня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Читайте також Біля берегів Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 128 км на північний схід від населеного пункту Модаяг (Modayag). Осередок землетрусу залягав на глибині 60,7 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинув один чоловік, 34 отримали поранення.