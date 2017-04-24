На Одещині цього тижня потеплішає, опадів не прогнозують

Вночі можливі заморозки.

В Одесі потеплішає / Ілюстрація УНІАН

Одещина оговтується після негоди і снігопадів, які накрили регіон минулого тижня. Найближчими днями очікується потепління. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За даними синоптиків, до вечора понеділка і у вівторок в Одесі буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-4ºС тепла, вдень 10-12ºС. Вночі та вранці 25-26 квітня місцями по області заморозки 0-2ºС

В області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 9-14 м / с. Температура вночі складе 2-7ºС тепла, місцями заморозки 0-2ºС, вдень 15-20ºС, у прибережній зоні обіцяють 10-12ºС тепла. На автошляхах області видимість добра.

У середу та четвер, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний, 9-14 м / с. 26 квітня місцями можливі пориви 15-18 м / с. Вранці місцями туман. Температура вночі 3-8 ° С тепла, вночі 26 квітня на поверхні грунту місцями заморозки 0-2ºС, вдень 15-20 °С тепла, в прибережній зоні - 10-12ºС.

Наприкінці тижня, 28 квітня, також без опадів. Температура вночі 4-9ºС тепла, вдень 17-22ºС, в прибережній зоні - 12-14ºС тепла.

У суботу місцями можливий короткочасний дощ. Температура вночі 5-10ºС тепла, вдень 16-21ºС.

Як повідомлялось, минулого тижня на Одещині випав сніг, були паралізовані деякі шляхи.