Жителів Києва попереджають про заморозки

Вночі 25 квітня у столиці очікуються заморозки.

У Києві очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вночі 25 квітня у Києві на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні значно потеплішає, зокрема, у Києві очікується до +23°. На вихідних у західних областях пройдуть дощі.