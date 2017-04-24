Жителів Києва попереджають про заморозки

15:51, 24 квітня 2017
1935
0

Вночі 25 квітня у столиці очікуються заморозки.

У Києві очікуються заморозки / moldova24.net
У Києві очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

"Вночі 25 квітня у Києві на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні значно потеплішає, зокрема, у Києві очікується до +23°. На вихідних у західних областях пройдуть дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин