До України завтра повернеться тепло: на заході обіцяють до +19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 квітня, в Україні без опадів, по всій країні очікується потепління.
На сході хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Луганській області - до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +15°.
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
На заході України у вівторок без опадів. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.
У північних областях без опадів, температура - до +16°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +16°.
За народним прогнозом, 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 25 квітня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин