До України завтра повернеться тепло: на заході обіцяють до +19° (відеопрогноз)

16:30, 24 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 квітня, в Україні без опадів, по всій країні очікується потепління.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Луганській області - до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +15°.

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

На заході України у вівторок без опадів. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях без опадів, температура - до +16°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +16°.

За народним прогнозом, 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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