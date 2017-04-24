У Києві завтра потеплішає до +16°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 квітня у столиці без опадів, вдень до +16°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:45, а зайде о 20:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 квітня, в Україні без опадів, по всій країні очікується потепління.

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