У Києві завтра потеплішає до +16°, без опадів

17:00, 24 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 квітня у столиці без опадів, вдень до +16°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Сонце в столиці зійде у 05:45, а зайде о 20:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 квітня, в Україні без опадів, по всій країні очікується потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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