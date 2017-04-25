У Чилі стався землетрус магнітудою 6,9 балів
Осередок землетрусу знаходився на глибині 25 км.
У Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,9 балів, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Поштовхи відчули жителі столиці Сантьяго. Осередок землетрусу знаходився на глибині 25 км і на відстані близько 137 км від столиці Чилі.
Біля берегів Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7
Інформації про жертви і руйнування на даний момент немає. Влада скасували загрозу цунамі.
Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташоване в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження про цунамі маленькі хвилі в 15 см, влада скасували евакуацію.
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