У Чилі стався землетрус магнітудою 6,9 балів

03:47, 25 квітня 2017
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Осередок землетрусу знаходився на глибині 25 км.

REUTERS
Люди на вулицях після землетрусу / REUTERS

У Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,9 балів, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Поштовхи відчули жителі столиці Сантьяго. Осередок землетрусу знаходився на глибині 25 км і на відстані близько 137 км від столиці Чилі.

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Інформації про жертви і руйнування на даний момент немає. Влада скасували загрозу цунамі.

REUTERS
Наслідки землетрусу / REUTERS

Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташоване в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження про цунамі маленькі хвилі в 15 см, влада скасували евакуацію.

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