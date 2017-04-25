В Україні сьогодні без опадів, на заході вдень до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 квітня в Україні без опадів. На заході до +19°.

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На сході хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Луганській області - до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +15°.

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На заході України у вівторок без опадів, у Чернівецькій області температура вдень до +19°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +16°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +16°.

Прогноз на 25 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.

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