В Україні сьогодні без опадів, на заході вдень до +19° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 квітня в Україні без опадів. На заході до +19°.
На сході хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Луганській області - до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +15°.
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На заході України у вівторок без опадів, у Чернівецькій області температура вдень до +19°.
У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +16°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +16°.
За народним прогнозом, 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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