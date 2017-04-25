У Києві сьогодні до +16°, без опадів

08:30, 25 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 квітня, у столиці без опадів, вдень до +16°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде о 20:07.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Україні без опадів. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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