В Одеській області через негоду залишаються знеструмленими 8 населених пунктів
Через негоду, яка бушувала минулого тижня, досі залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Одеській області.
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, бригади обленерго продовжують роботи щодо відновлення електропостачання.
Від снігу до дощу й сонця: негода накрила Львів (фотожаби)
24 квітня аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 14 населених пунктів у двох областях: Одеській - 8 н. п. і в Дніпропетровській - 6 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня в зв'язку з погіршенням погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту і обриву ліній електропередач.
Нагадаємо, 25 квітня в Україні без опадів. На заході до +19°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +2 °
Вологість: 51 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин