В Одеській області через негоду залишаються знеструмленими 8 населених пунктів

Через негоду, яка бушувала минулого тижня, досі залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Одеській області.

Ілюстрація / УНІАН

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, бригади обленерго продовжують роботи щодо відновлення електропостачання.

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24 квітня аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 14 населених пунктів у двох областях: Одеській - 8 н. п. і в Дніпропетровській - 6 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня в зв'язку з погіршенням погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту і обриву ліній електропередач.

Нагадаємо, 25 квітня в Україні без опадів. На заході до +19°.