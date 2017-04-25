Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

10:07, 25 квітня 2017
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Небезпека сходження снігових лавин зберігається в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека / Фото УНИАН
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека / Фото УНИАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про можливість сходження лавин у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей.

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За прогнозом Укргідрометцентру, значна лавинна небезпека (3-й рівень) зберігатиметься протягом усього дня, 25 квітня. 

без опадів

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