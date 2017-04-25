Потужна повінь затопила південь Ямайки (фото)
З 21 квітня на Ямайці пройшли сильні дощі, що викликали повені.
На фотографіях з соціальних мереж відображені автомобілі, які занурені у воду. Особливо складна ситуація в місті Кларендон, передає Floodlist.
У деяких районах за добу випало понад 64 мм опадів. У Кларендоні від повені постраждали близько 5 тисяч осіб, стихія зруйнувала 1 тисячу будинків.
Sections of May Pen, Clarendon were inundated this afternoon during heavy rains. The flooding was worse in Mineral Heights -Contributed pics pic.twitter.com/0opQvt0QpG— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) April 23, 2017
Відзначається, що негода зачепила й інші країни. Так, на Кубі за 22-23 квітня випало понад 61 мм опадів, а на Гаїті, за повідомленнями місцевих ЗМІ, дві людини загинули в результаті повеней.
Нагадаємо, в результаті повені в індонезійській провінції Ачех загинули дві людини.
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