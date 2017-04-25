Потужна повінь затопила південь Ямайки (фото)

10:31, 25 квітня 2017
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З 21 квітня на Ямайці пройшли сильні дощі, що викликали повені.

Повінь на Ямайці / twitter.com @JamaicaGleaner
Повінь на Ямайці / twitter.com @JamaicaGleaner

На фотографіях з соціальних мереж відображені автомобілі, які занурені у воду. Особливо складна ситуація в місті Кларендон, передає Floodlist.

У деяких районах за добу випало понад 64 мм опадів. У Кларендоні від повені постраждали близько 5 тисяч осіб, стихія зруйнувала 1 тисячу будинків.

Відзначається, що негода зачепила й інші країни. Так, на Кубі за 22-23 квітня випало понад 61 мм опадів, а на Гаїті, за повідомленнями місцевих ЗМІ, дві людини загинули в результаті повеней.

Нагадаємо, в результаті повені в індонезійській провінції Ачех загинули дві людини.

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