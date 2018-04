Потужна повінь затопила південь Ямайки (фото)

На фотографіях з соціальних мереж відображені автомобілі, які занурені у воду. Особливо складна ситуація в місті Кларендон, передає Floodlist.

У деяких районах за добу випало понад 64 мм опадів. У Кларендоні від повені постраждали близько 5 тисяч осіб, стихія зруйнувала 1 тисячу будинків.

Sections of May Pen, Clarendon were inundated this afternoon during heavy rains. The flooding was worse in Mineral Heights -Contributed pics pic.twitter.com/0opQvt0QpG