У Китаї журналіста в прямому ефірі вдарила блискавка (відео)

Заряд був досить слабким, і ведучий не постраждав.

Блискавка потрапила в парасольку/ Скріншот

На північному сході Китаю в понеділок репортера каналу Dalian TV в прямому ефірі вдарила блискавка. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Кореспондент Лу Сяодун розповідав про прогноз погоди, стоячи на вулиці під час грози. У якийсь момент в його парасольку вдарила блискавка. Лу скрикнув і відкинув парасолю. За його словами, з руки і парасольки сипалися жовті іскри, відчувався удар струмом, який здіймався до передпліччя.

"Моя рука оніміла. Я помітив на ній жовті електричні іскри. На відео вони не потрапили, мабуть, тому, що удар струмом був досить слабким. Швидше за все, якби їх все ж було видно на записі, я б перед вами вже не стояв". – розповів журналіст.