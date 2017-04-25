В Україні через негоду повалено майже 3800 дерев

Через складні погодні умови минулого тижня в Україні було повалено 3 тисячі 790 дерев.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через негоду, яка бушувала минулого тижня, досі залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Одеській області.