В Україні через негоду повалено майже 3800 дерев
Через складні погодні умови минулого тижня в Україні було повалено 3 тисячі 790 дерев.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через негоду, яка бушувала минулого тижня, досі залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Одеській області.
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