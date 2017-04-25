До України йде нове похолодання: загрожує заходу, може зачепити й Київ - синоптик
Наприкінці тижня на заході прогнозується похолодання, яке може дістатись Києва.
Упродовж поточного тижня в Україні буде тепло, місцями до +20°, але наприкінці тижня очікується холодна погода. Про це повідомила метеоролог Наталія Діденко, передає Еспресо.TV.
Синоптик пояснила причини негоди в Україні та розповіла, чи варто Києву готуватися до снігового армагедону
"Сонця в Україні наразі багато, ранкові температури в межах +5...+9°. Сьогодні й завтра починається потепління - не сильне, але відчутне, +9...+14°, на заході до +15°. Завтра потепління посилиться місцями до +20°. Воно триватиме впродовж усього тижня, але наприкінці тижня на заході очікується похолодання, яке, можливо, дійде до Києва", - сказала Діденко.
За словами синоптика, 25 квітня хмарна погода, що наразі спостерігається в столиці, попрямує на північний схід на Чернігівщину та Сумщину. У Києві впродовж дня потеплішає до +14°.
На півдні, за даними Діденко, море ще не прогрілося, +8+13° без опадів.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні значно потеплішає, на вихідних у західних областях пройдуть дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°