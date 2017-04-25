До України йде нове похолодання: загрожує заходу, може зачепити й Київ - синоптик

Наприкінці тижня на заході прогнозується похолодання, яке може дістатись Києва.

До України суне похолодання / Фото УНІАН

Упродовж поточного тижня в Україні буде тепло, місцями до +20°, але наприкінці тижня очікується холодна погода. Про це повідомила метеоролог Наталія Діденко, передає Еспресо.TV.

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"Сонця в Україні наразі багато, ранкові температури в межах +5...+9°. Сьогодні й завтра починається потепління - не сильне, але відчутне, +9...+14°, на заході до +15°. Завтра потепління посилиться місцями до +20°. Воно триватиме впродовж усього тижня, але наприкінці тижня на заході очікується похолодання, яке, можливо, дійде до Києва", - сказала Діденко.

За словами синоптика, 25 квітня хмарна погода, що наразі спостерігається в столиці, попрямує на північний схід на Чернігівщину та Сумщину. У Києві впродовж дня потеплішає до +14°.

На півдні, за даними Діденко, море ще не прогрілося, +8+13° без опадів.

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні значно потеплішає, на вихідних у західних областях пройдуть дощі.