Українців попереджають про заморозки та сильний вітер

12:13, 25 квітня 2017
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У середу, 26 квітня, в Україні очікуються заморозки та сильний вітер. 

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Українській гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, на заході вдень до +19° (карта)

Так, 26 квітня вночі у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°

Також в Україні, крім Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, через складні погодні умови минулого тижня в Україні було повалено 3 тисячі 790 дерев.

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