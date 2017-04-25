Українців попереджають про заморозки та сильний вітер

У середу, 26 квітня, в Україні очікуються заморозки та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Українській гідрометцентр.

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Так, 26 квітня вночі у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°

Також в Україні, крім Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, через складні погодні умови минулого тижня в Україні було повалено 3 тисячі 790 дерев.