Канада постраждала від повеней (відео)

13:09, 25 квітня 2017
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Дві канадські провінції - Квебек і Онтаріо - постраждали від повеней.

Повінь в Канаді / twitter.com @salimah_shivji
Повінь в Канаді / twitter.com @salimah_shivji

Так, у Квебеку місцева влада запровадила надзвичайний стан через розлив річок Гатіно і Оттава, передає Floodlist.

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За словами місцевої влади, нинішня повінь у провінції стала найсильнішою з 1998 року. Через стихію свої будинки покинули кілька сотень сімей.

У той же час в Онтаріо сильний дощ викликав повінь і зсуви. У районі Гамільтон за 12 годин випало 72,4 мм дощу, що є середнім показникам для цілого квітня.

Нагадаємо, з 21 квітня на Ямайці пройшли сильні дощі, що викликали повені. У деяких районах за добу випало понад 64 мм опадів.

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