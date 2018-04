Канада постраждала від повеней (відео)

Так, у Квебеку місцева влада запровадила надзвичайний стан через розлив річок Гатіно і Оттава, передає Floodlist.

Читайте також Повінь на заході Індонезії зруйнувала сотні будинків

За словами місцевої влади, нинішня повінь у провінції стала найсильнішою з 1998 року. Через стихію свої будинки покинули кілька сотень сімей.

У той же час в Онтаріо сильний дощ викликав повінь і зсуви. У районі Гамільтон за 12 годин випало 72,4 мм дощу, що є середнім показникам для цілого квітня.

The highest part of the Ottawa River we have come across on Blvd Hurtubise in Gatineau. pic.twitter.com/Qj43L7j2vZ