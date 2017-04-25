Канада постраждала від повеней (відео)
Дві канадські провінції - Квебек і Онтаріо - постраждали від повеней.
Так, у Квебеку місцева влада запровадила надзвичайний стан через розлив річок Гатіно і Оттава, передає Floodlist.
Повінь на заході Індонезії зруйнувала сотні будинків
За словами місцевої влади, нинішня повінь у провінції стала найсильнішою з 1998 року. Через стихію свої будинки покинули кілька сотень сімей.
У той же час в Онтаріо сильний дощ викликав повінь і зсуви. У районі Гамільтон за 12 годин випало 72,4 мм дощу, що є середнім показникам для цілого квітня.
The highest part of the Ottawa River we have come across on Blvd Hurtubise in Gatineau. pic.twitter.com/Qj43L7j2vZ— Andrew Foote (@amkfoote) April 21, 2017
Нагадаємо, з 21 квітня на Ямайці пройшли сильні дощі, що викликали повені. У деяких районах за добу випало понад 64 мм опадів.
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