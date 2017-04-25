У вівторок, 25 квітня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,1.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 41 км на північний схід від міста Вальпараїсо. Осередок землетрусу залягав на глибині 19,9 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, раніше в цьому ж регіоні стався землетрус магнітудою 6,9.

Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташовано в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження цунамі про маленькі хвилі у 15 см, влада скасувала евакуацію.