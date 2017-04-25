У Молдові через негоду залишаються знеструмленими майже 30 населених пунктів

29 населених пунктів у Молдові залишаються знеструмленими через сніговий циклон, який накрив країну минулого тижня.

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Про це повідомив оперативний штаб Служби цивільного захисту і надзвичайних ситуацій МВС країни, передає ТАСС.

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"Знеструмленими залишаються 29 населених пунктів у шести районах країни. Це Гагаузька автономія, Кантемір, Тараклія, Леова, Каушани, Нові Анени і Кагул", - йдеться в повідомленні.

Над відновленням електропостачання працює компанія Gas Natural Fenosa за сприянням особового складу МВС та Національної армії.

Нагадаємо, через негоду, що бушувала на минулого тижня, досі залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Одеській області.