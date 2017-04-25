Завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +23° (відеопрогноз)

16:30, 25 квітня 2017
555

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +23°.

В Україні завтра очікується тепла погода / flickr.com/photos/isasza
В Україні завтра очікується тепла погода / flickr.com/photos/isasza

На сході сонячно. Найтепліше буде в Луганській області - до +17°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, температура до +17°.

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

На заході України хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +20°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин