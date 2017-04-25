Завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +23° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +23°.

В Україні завтра очікується тепла погода / flickr.com/photos/isasza

На сході сонячно. Найтепліше буде в Луганській області - до +17°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, температура до +17°.

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На заході України хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +20°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.

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