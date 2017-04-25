У Києві завтра вдень до +20°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 26 квітня, у столиці без опадів, вдень до +20°.

У Києві завтра без опадів / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +15°. Вітер південний, до 7.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:43, а зайде о 20:09.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +23°.

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