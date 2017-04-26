В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 26 квітня, в Україні без опадів. На заході до +23°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Луганській області - до +17°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +17°.

Читайте також Від снігу до дощу й сонця: негода накрила Львів (фотожаби

На заході України без опадів, у Чернівецькій області температура вдень до +23°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +20°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +21°.

Прогноз на 26 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.