В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 26 квітня, в Україні без опадів. На заході до +23°.
На сході хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Луганській області - до +17°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +17°.
Від снігу до дощу й сонця: негода накрила Львів (фотожаби
На заході України без опадів, у Чернівецькій області температура вдень до +23°.
У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +20°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +21°.
За народним прогнозом, 26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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