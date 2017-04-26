Рятувальники попереджають лавинну небезпеку в Карпатах

09:30, 26 квітня 2017
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Сьогодні, 26 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської  областей зберігатиметься лавинна небезпека.

У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 26 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й  рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, в Україні без опадів. На заході до +23°.

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