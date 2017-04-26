Руйнівна повінь призвела до евакуації в Гаїті

10:31, 26 квітня 2017
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У результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через стихію було евакуйовано 50 сімей, передає Floodlist.

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Сильні дощі призвели до повеней в районах, які ще не оговталися від руйнувань, завданих ураганом "Меттью" у жовтні 2016 року.

У місті Маніше через складні погодні умови евакуювали близько 50 сімей. Зараз люди перебувають у тимчасових притулках, організованих на територіях місцевих шкіл.

За даними місцевої влади, повінь пошкодила близько 80 будинків, 35 з них – серйозно.

Нагадаємо, дві канадські провінції - Квебек і Онтаріо - постраждали від повеней.

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