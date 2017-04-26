Руйнівна повінь призвела до евакуації в Гаїті
У результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.
Через стихію було евакуйовано 50 сімей, передає Floodlist.
Потужна повінь затопила південь Ямайки (фото)
Сильні дощі призвели до повеней в районах, які ще не оговталися від руйнувань, завданих ураганом "Меттью" у жовтні 2016 року.
У місті Маніше через складні погодні умови евакуювали близько 50 сімей. Зараз люди перебувають у тимчасових притулках, організованих на територіях місцевих шкіл.
За даними місцевої влади, повінь пошкодила близько 80 будинків, 35 з них – серйозно.
Нагадаємо, дві канадські провінції - Квебек і Онтаріо - постраждали від повеней.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +2 °
Вологість: 52 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин