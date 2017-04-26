Після землетрусу магнітудою 6,9 у Чилі зареєстрували понад 130 афтершоків

У Чилі після землетрусу магнітудою 6,9, який стався 24 квітня, зареєстрували 134 підземні поштовхи.

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Про це повідомив заступник директора Національного сейсмологічного центру Маріо Пардо в ефірі телеканалу 24Horas.

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"134 повторні поштовхи після вчорашнього землетрусу магнітудою 6,9 та 271 - після суботнього", - цитує Пардо ТАСС.

За його словами, у цій же зоні може статися землетрус більшої потужності, але підземні поштовхи магнітудою 8 і більше "дуже малоймовірні".

Нагадаємо, після землетрусу магнітудою 6,9 планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташоване в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження цунамі про невеликі хвилі у 15 см, влада скасувала евакуацію.