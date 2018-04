Зливи призвели до повені в Північній Кароліні (відео)

Пожежникам вдалося врятувати із затопленого будинку двох людей і собаку. Ще чотири людини були звільнені із заблокованої квартири, передає The Weather Channel.

Поблизу міста Ролі за добу випало до 18 см опадів. У результаті в Ролі т інших населених пунктах виявилися підтопленими будинки і виникли проблеми з електропостачанням.

Flooding has closed Atlantic Avenue btwn Hodges and Six Forks in #Raleigh #ncwx #turnarounddontdrown pic.twitter.com/YwnwgGyfda