Зливи призвели до повені в Північній Кароліні (відео)
Проливні дощі призвели до потужної повені в американському штаті Північна Кароліна.
Пожежникам вдалося врятувати із затопленого будинку двох людей і собаку. Ще чотири людини були звільнені із заблокованої квартири, передає The Weather Channel.
Канада постраждала від повеней (відео)
Поблизу міста Ролі за добу випало до 18 см опадів. У результаті в Ролі т інших населених пунктах виявилися підтопленими будинки і виникли проблеми з електропостачанням.
Flooding has closed Atlantic Avenue btwn Hodges and Six Forks in #Raleigh #ncwx #turnarounddontdrown pic.twitter.com/YwnwgGyfda— Spectrum News RDU (@SpecNewsRDU) April 25, 2017
Крім того, повінь призвела до закриття більше 100 автодоріг в штаті.
Нагадаємо, у результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.
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