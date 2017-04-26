Зливи призвели до повені в Північній Кароліні (відео)

Проливні дощі призвели до потужної повені в американському штаті Північна Кароліна.

Повінь у Північній Кароліні / twitter.com @THEBIGJRA

Пожежникам вдалося врятувати із затопленого будинку двох людей і собаку. Ще чотири людини були звільнені із заблокованої квартири, передає The Weather Channel.

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Поблизу міста Ролі за добу випало до 18 см опадів. У результаті в Ролі т інших населених пунктах виявилися підтопленими будинки і виникли проблеми з електропостачанням.

Flooding has closed Atlantic Avenue btwn Hodges and Six Forks in #Raleigh #ncwx #turnarounddontdrown pic.twitter.com/YwnwgGyfda — Spectrum News RDU (@SpecNewsRDU) April 25, 2017

Крім того, повінь призвела до закриття більше 100 автодоріг в штаті.

Нагадаємо, у результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.