В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 26 квітня, у більшості областей України очікується сильний вітер.

В Україні очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"В Україні, крім Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптик Наталія Діденко повідомляла, що наприкінці цього тижня на заході України прогнозується похолодання, яке може дістатись Києва.

"Воно (потепління – ред.) триватиме впродовж усього тижня, але наприкінці тижня на заході очікується похолодання, яке, можливо, дійде до Києва", - розповіла Діденко.