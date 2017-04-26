Краби заполонили Кубу (фото, відео)

14:38, 26 квітня 2017
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На Кубі настав так званий "сезон крабів".

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Щороку самці і самки крабів йдуть до моря, аби там завести потомство, після чого самки відкладають ікру і повертаються до лісу.

Місцеві жителі готові миритися з нашестям, адже це привертає увагу туристів, повідомляє ТСН.

На крабах непогано заробляють авторемонтники, тому що кліщами краби часто псують шини.

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