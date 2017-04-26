В Індонезії стався землетрус

15:45, 26 квітня 2017
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У середу, 26 квітня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

В Індонезії стався земетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався  землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус магнітудою 6,9 балів

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 39 км на південний схід від міста Тобело (Tobelo). Осередок землетрусу залягав на глибині 96,5 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Чилі після землетрусу магнітудою 6,9, який стався 24 квітня, зареєстрували 134 підземних поштовхи.

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