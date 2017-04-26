Завтра погода порадує українців сонцем і теплом (відеопрогноз)

16:30, 26 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 квітня, в Україні без опадів, на заході потеплішає до +26°.

В Україні завтра очікується тепла погода / УНІАН
В Україні завтра очікується тепла погода / УНІАН

На сході буде сонячно, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, у Криму температура до +22°.

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На заході України у четвер хмарно з проясненнями, у Волинській області можливі опади. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.

У північних областях без опадів, температура - до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 27 квітня - свято Ворони і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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