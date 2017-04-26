У Києві завтра потепліє до +22°, без опадів

17:00, 26 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 квітня у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра очікується тепла погода / УНІАН
У Києві завтра очікується тепла погода / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер південний, до 7.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:41, а зайде в 20:10.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 квітня, в Україні без опадів, на заході потеплішає до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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