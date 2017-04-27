В Україні сьогодні без опадів, на заході потепліє до +26° (карта)

08:05, 27 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 квітня в Україні без опадів. На заході до +26°.

Иллюстрция / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +12°.

На заході України в четвер хмарно з проясненнями, на Волині можливий дощ. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +26°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +22°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +23°.

Прогноз на 27 квітня / УНІАН
Прогноз на 27 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 квітня - Воронине свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло надовго похолодає.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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