У Києві сьогодні вдень до +22°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 квітня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер південний, до 7.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:41, а зайде в 20:10.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Україні без опадів. На заході до +26°.

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