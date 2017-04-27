У Києві сьогодні вдень до +22°, без опадів

08:30, 27 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 квітня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер південний, до 7.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:41, а зайде в 20:10.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Україні без опадів. На заході до +26°.

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