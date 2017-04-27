У Карпатах зберігається лавинна небезпека

09:31, 27 квітня 2017
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Сьогодні, 27 квітня, у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні вдень до +22°, без опадів

"27 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники повідомляють, що зі схiдного схилу г. Брецкул було зафіксовано сходження трьох лавин мокрого снiгу об'ємами 1600, 900 та 800 куб. м, зі схiдного схилу г. Пожежевська - однієї лавини мокрого снігу об'ємом 1600 куб. м. Орієнтована дата сходу лавин 26 квiтня.

Нагадаємо, 27 квітня в Україні без опадів. На заході до +26°.

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