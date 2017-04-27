У Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан через повінь

В окрузі Еджком (штат Північна Кароліна, США) через повінь оголосили надзвичайний стан.

Повінь у Північній Кароліні / twitter.com @THEBIGJRA

Через стихію в регіоні стали непроїзними дороги, місцеві жителі змушені були евакуюватися. Для тих, хто покинув свої будинки, відкрили притулок, передає The Weather Channel.

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Очікується, що повінь не буде спадати протягом найближчого тижня. Найбільш складною ситуація буде на вихідних.

У вівторок, 25 квітня, на мосту через річку Ньюз був виявлений труп людини. За словами місцевої влади, поки не можна підтвердити, що смерть настала через повені.

Нагадаємо, у результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.