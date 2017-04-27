У Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан через повінь
В окрузі Еджком (штат Північна Кароліна, США) через повінь оголосили надзвичайний стан.
Через стихію в регіоні стали непроїзними дороги, місцеві жителі змушені були евакуюватися. Для тих, хто покинув свої будинки, відкрили притулок, передає The Weather Channel.
Канада постраждала від повеней (відео)
Очікується, що повінь не буде спадати протягом найближчого тижня. Найбільш складною ситуація буде на вихідних.
У вівторок, 25 квітня, на мосту через річку Ньюз був виявлений труп людини. За словами місцевої влади, поки не можна підтвердити, що смерть настала через повені.
Нагадаємо, у результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.
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