У Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан через повінь

10:32, 27 квітня 2017
554
0

В окрузі Еджком (штат Північна Кароліна, США) через повінь оголосили надзвичайний стан.

Повінь у Північній Кароліні / twitter.com @THEBIGJRA
Повінь у Північній Кароліні / twitter.com @THEBIGJRA

Через стихію в регіоні стали непроїзними дороги, місцеві жителі змушені були евакуюватися. Для тих, хто покинув свої будинки, відкрили притулок, передає The Weather Channel.

Канада постраждала від повеней (відео)

Очікується, що повінь не буде спадати протягом найближчого тижня. Найбільш складною ситуація буде на вихідних.

У вівторок, 25 квітня, на мосту через річку Ньюз був виявлений труп людини. За словами місцевої влади, поки не можна підтвердити, що смерть настала через повені.

Нагадаємо, у результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин