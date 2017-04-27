У Києві оголосили штормове попередження

У четвер, 27 квітня, у столиці очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 27 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Нагадаємо, 27 квітня у столиці без опадів, вдень до +22°.