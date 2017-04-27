В Арізоні вирує лісова пожежа
В американському штаті Арізона вирує масштабна лісова пожежа.
На початку цього тижня на півдні штату евакуювали десятки місцевих жителів, передає The Weather Channel з посиланням на AP.
У Флориді підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі (відео)
Очікується, що 28 квітня в регіоні вітер посилиться, тому жителям сотень будинків також варто бути готовими до евакуації.
На даний момент з вогнем борються близько 350 пожежників за допомогою 20 пожежних машин і вертольота. За словами місцевих властей, пожежа почалася через "людський фактор".
Площа поширення вогню збільшується через суху погоду. За інформацією метеорологів, кількість опадів, що випали за останній час, набагато нижча середніх показників.
Нагадаємо, у центральній Флориді (США) лісова пожежа знищила дев'ять будинків.
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