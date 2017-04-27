В Арізоні вирує лісова пожежа

12:33, 27 квітня 2017
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В американському штаті Арізона вирує масштабна лісова пожежа.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На початку цього тижня на півдні штату евакуювали десятки місцевих жителів, передає The Weather Channel з посиланням на AP.

У Флориді підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі (відео)

Очікується, що 28 квітня в регіоні вітер посилиться, тому жителям сотень будинків також варто бути готовими до евакуації.

На даний момент з вогнем борються близько 350 пожежників за допомогою 20 пожежних машин і вертольота. За словами місцевих властей, пожежа почалася через "людський фактор".

Площа поширення вогню збільшується через суху погоду. За інформацією метеорологів, кількість опадів, що випали за останній час, набагато нижча середніх показників.

Нагадаємо, у центральній Флориді (США) лісова пожежа знищила дев'ять будинків.

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