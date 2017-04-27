Через повені в Домініканській Республіці евакуювали 15 тисяч осіб

Через повені, викликані проливними дощами, у Домініканській Республіці, евакуювали майже 15 тисяч осіб.

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Про це повідомив національний Центр з надзвичайних ситуацій країни, передає ТАСС.

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Постраждали майже 3 тис. будівель, зруйновано дев'ять мостів. Понад 60 населених пунктів опинилися відрізаними від зовнішнього світу.

У чотирьох провінціях ввели червоний, найвищий, рівень небезпеки.

Нагадаємо, в результаті повені в Гаїті загинули дві людини, десятки будинків зруйновані.

Сильні дощі призвели до повеней в районах, які ще не оговталися від руйнувань, завданих ураганом "Меттью" у жовтні 2016 року.