У Чилі стався землетрус магнітудою 5,0

14:33, 27 квітня 2017
510
0

У четвер, 27 квітня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,0.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 43 км на південно-захід від міста Вальпараїсо. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,1 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 квітня у цьому ж регіоні стався землетрус магнітудою 6,9.

Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташоване в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження цунамі про невеликі хвилі у 15 см, влада скасувала евакуацію.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин