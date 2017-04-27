В Україні завтра збережеться тепла і сонячна погода, на заході синоптики обіцяють до +27° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +27°.
На сході буде сонячно, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, у Криму температура до +24°.
У Карпатах зберігається лавинна небезпека
На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, у Волинській і Рівненській областях можливі опади. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +27°.
У північних областях без опадів, температура - до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +22°.
За народним прогнозом, 28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 28 квітня
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