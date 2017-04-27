В Україні завтра збережеться тепла і сонячна погода, на заході синоптики обіцяють до +27° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +27°.

В Україні завтра збережеться тепла погода / УНІАН

На сході буде сонячно, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, у Криму температура до +24°.

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На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, у Волинській і Рівненській областях можливі опади. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +27°.

У північних областях без опадів, температура - до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу.

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