В Україні завтра збережеться тепла і сонячна погода, на заході синоптики обіцяють до +27° (відеопрогноз)

16:30, 27 квітня 2017
617
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +27°.

В Україні завтра збережеться тепла погода / УНІАН
В Україні завтра збережеться тепла погода / УНІАН

На сході буде сонячно, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, у Криму температура до +24°.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, у Волинській і Рівненській областях можливі опади. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +27°.

У північних областях без опадів, температура - до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин