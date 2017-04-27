У Києві завтра вдень до +22°, без опадів

17:00, 27 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 квітня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер південний, до 7.6 м/с.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Сонце в столиці зійде у 05:39, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в Україні без опадів, на заході потеплішає до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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