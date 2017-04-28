В Україні сьогодні без опадів, на заході вдень потеплішає до +27° (карта)

08:03, 28 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 квітня в Україні без опадів. На заході до +27°.

В Україні сьогодні очікується тепла погода / УНІАН
В Україні сьогодні очікується тепла погода / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +24°.

На заході України в п'ятницю хмарно з проясненнями, на Волині та Рівненщині можливий дощ. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +27°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +22°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +22°.

Прогноз на 28 квітня / УНІАН
Прогноз на 28 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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