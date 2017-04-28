Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +22°

08:30, 28 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 квітня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер південний, до 5.2 м/с.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Сонце в столиці зійшло у 05:39, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в Україні без опадів. На заході до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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