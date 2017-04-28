Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Сьогодні, 28 квітня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 28 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня в Україні без опадів. На заході потепліє до +27°.