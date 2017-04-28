У результаті повені в Північній Кароліні загинули двоє людей

Двоє людей стали жертвами масштабної повені в американському штаті Північна Кароліна.

воПовінь у Північній Кароліні / twitter.com @THEBIGJRA

Мешканка Флориди загинула після того, як водою був зметений її автомобіль, повідомляє The Weather Channel з посиланням на AP.

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В окрузі Еджком через повені оголосили надзвичайний стан. Очікується, що в деяких районах рівень води буде підвищуватися і на вихідних.

Раніше повідомлялося, що 25 квітня на мосту через річку Ньюз був виявлений труп людини. За словами місцевої влади, поки не можна підтвердити, що смерть настала через повінь.